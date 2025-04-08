Вопрос большой: Дубцова публично уличила Малиновскую во лжи после её интервью

Певица Ирина Дубцова поделилась своим возмущением в Telegram-канале после интервью модели Маши Малиновской.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Дубцова

Дубцова рассказала, что Малиновская упрекнула её в отсутствии приветствия во время полета на самолёте. Певица была удивлена таким обвинением, отметив, что сначала она просто не заметила модель, поскольку не привыкла внимательно рассматривать окружающих пассажиров.

Однако позднее она всё-таки поприветствовала Малиновскую. В свою очередь, артистка задала риторический вопрос, почему Малиновская сама не обратилась к ней.

"Интересно, почему Маша умолчала в своём интервью о том, что я, увидев её, искренне порадовалась встрече, поздоровалась и даже извинилась за то, что сразу не узнала её. Зачем нужно было так искажать правду? Вопрос большой", — прокомментировала Дубцова.

Исполнительница заверила, что не имеет привычки не здороваться со знакомыми, и подчеркнула, что находится в шоке от поведения Малиновской.

В завершение своего обращения певица ещё раз вежливо поприветствовала Малиновскую "для верности".

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Уточнения

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001).



Мари́на Никола́евна Малиновская, более известная как Ма́ша Малиновская (урождённая Марина Садко́ва; род. 21 января 1981 года, Смоленск) — российская модель, телеведущая, писательница, актриса и певица, диджей, композитор.



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