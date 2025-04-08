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Вопрос большой: Дубцова публично уличила Малиновскую во лжи после её интервью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ирина Дубцова поделилась своим возмущением в Telegram-канале после интервью модели Маши Малиновской.

Ирина Дубцова
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ирина Дубцова

Дубцова рассказала, что Малиновская упрекнула её в отсутствии приветствия во время полета на самолёте. Певица была удивлена таким обвинением, отметив, что сначала она просто не заметила модель, поскольку не привыкла внимательно рассматривать окружающих пассажиров.

Однако позднее она всё-таки поприветствовала Малиновскую. В свою очередь, артистка задала риторический вопрос, почему Малиновская сама не обратилась к ней.

"Интересно, почему Маша умолчала в своём интервью о том, что я, увидев её, искренне порадовалась встрече, поздоровалась и даже извинилась за то, что сразу не узнала её. Зачем нужно было так искажать правду? Вопрос большой", — прокомментировала Дубцова.

Исполнительница заверила, что не имеет привычки не здороваться со знакомыми, и подчеркнула, что находится в шоке от поведения Малиновской.

В завершение своего обращения певица ещё раз вежливо поприветствовала Малиновскую "для верности".

Ранее Сергей Соседов высказался о предательстве Аллы Пугачёвой после слов Татьяны Тарасовой.

 

Уточнения

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001). 

Мари́на Никола́евна Малиновская, более известная как Ма́ша Малиновская (урождённая Марина Садко́ва; род. 21 января 1981 года, Смоленск) — российская модель, телеведущая, писательница, актриса и певица, диджей, композитор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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