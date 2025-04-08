Сотрудничество с горнодобытчиками Чили: коренные народы Атакамы требуют участия в добыче лития

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Общины коренных народов Чили, проживающие в пустыне Атакама, богатой литийными ресурсами, ведут переговоры с двумя крупнейшими горнодобывающими компаниями страны — Codelco и SQM.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Литий

Эти переговоры направлены на получение большего влияния на планы по увеличению добычи лития, необходимого для производства аккумуляторов электромобилей.

Codelco, крупнейший в мире производитель меди, и SQM находятся на этапе заключения партнерского соглашения, которое откроет доступ к рынку производства лития. Переговоры по разработке "плана управления" начались в марте и должны завершиться к концу года. Это продолжение диалога, начатого в прошлом году, в ходе которого компании обсуждали совместное предприятие.

Цель обеих сторон — создать модель, позволяющую коренным народам Атакамы активно участвовать в новом проекте. Компании заявили, что предложенная система будет соответствовать международным договорам о правах коренных народов и будет "беспрецедентной" для Чили.

Лидеры общин подчеркнули важность ответственности SQM и Codelco за выполнение экологических обязательств, особенно в отношении использования воды, передает Reuters.

Уточнения

Простое вещество литий — очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов — 0,534 г/см³), мягкий металл серебристо-белого цвета, тускнеющий на воздухе.





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