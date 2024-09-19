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Неожиданный эффект: тёмная материя может изменить орбиту Марса

PRD: учёные обнаружили влияние темной материи на орбиту Марса
1:41
Наука

Американские физики из Массачусетского технологического института предложили теорию, согласно которой микроскопические черные дыры, образованные из темной материи, могут оказывать влияние на орбиту Марса. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D (PRD).

PRD: учёные обнаружили влияние темной материи на орбиту Марса
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Темная материя, будучи невидимой для электромагнитного спектра, оказывает гравитационное воздействие на движение звезд и галактик. Существует гипотеза, что темная материя может существовать в форме сверхплотных первичных черных дыр — крошечных объектов, которые возникли сразу после Большого взрыва. Эти черные дыры имеют размер, сравнимый с атомом, но массу, сопоставимую с астероидом.

Команда физиков разработала модель Солнечной системы, включающую орбиты планет и их гравитационные взаимодействия. Используя данные о предполагаемом количестве темной материи в нашей области космоса, они рассчитали возможные эффекты прохождения первичной черной дыры через Солнечную систему.

Согласно моделированию, если первичная черная дыра пролетит на расстоянии в сотни миллионов километров от Марса, это вызовет небольшое "колебание" орбиты планеты, что приведет к её смещению примерно на один метр в течение нескольких лет. Это отклонение можно зафиксировать с помощью современных высокоточных приборов, которые следят за движением Марса.

Ученые надеются, что в будущем, по мере развития технологий, такие колебания будут обнаружены, что поможет в изучении темной материи и первичных черных дыр.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Тёмная мате́рия — в астрономии и космологии, а также в теоретической физике гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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