Неожиданный эффект: тёмная материя может изменить орбиту Марса

PRD: учёные обнаружили влияние темной материи на орбиту Марса

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские физики из Массачусетского технологического института предложили теорию, согласно которой микроскопические черные дыры, образованные из темной материи, могут оказывать влияние на орбиту Марса. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D (PRD).

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Темная материя, будучи невидимой для электромагнитного спектра, оказывает гравитационное воздействие на движение звезд и галактик. Существует гипотеза, что темная материя может существовать в форме сверхплотных первичных черных дыр — крошечных объектов, которые возникли сразу после Большого взрыва. Эти черные дыры имеют размер, сравнимый с атомом, но массу, сопоставимую с астероидом.

Команда физиков разработала модель Солнечной системы, включающую орбиты планет и их гравитационные взаимодействия. Используя данные о предполагаемом количестве темной материи в нашей области космоса, они рассчитали возможные эффекты прохождения первичной черной дыры через Солнечную систему.

Согласно моделированию, если первичная черная дыра пролетит на расстоянии в сотни миллионов километров от Марса, это вызовет небольшое "колебание" орбиты планеты, что приведет к её смещению примерно на один метр в течение нескольких лет. Это отклонение можно зафиксировать с помощью современных высокоточных приборов, которые следят за движением Марса.

Ученые надеются, что в будущем, по мере развития технологий, такие колебания будут обнаружены, что поможет в изучении темной материи и первичных черных дыр.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.



Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.



Тёмная мате́рия — в астрономии и космологии, а также в теоретической физике гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению.

