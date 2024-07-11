Учёные нашли жуткое кладбище морских существ на дне Большой голубой дыры

Примерно в 100 км от Белиза находится уникальное природное явление — Большая голубая дыра, представляющая собой гигантский подводный провал.
Изначально она была пещерой, но тысячи лет назад оказалась затоплена из-за повышения уровня океана.
На глубине около 90 м находится слой сероводорода, ниже которого вода становится намного темнее и полностью лишена жизни. Глубже этого уровня исследователи обнаружили лишь человеческие останки и оболочки морских обитателей, умерших и погрузившихся в темные глубины, вдали от солнечного света. Съемки, сделанные учеными во время погружения, показали резкий контраст между жизнью на поверхности и мрачным кладбищем ниже смертоносного слоя водорода, сообщает Хайтек.
На глубине более 90 метров Большая голубая дыра превратилась в место гибели морских существ. Контраст между этими двумя мирами, существующими в одном и том же месте, поразителен.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.