Мокасины — лучший друг вашего гардероба этой весной: как они становятся обязательным аксессуаром

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мокасины — обувь, которая в этом сезоне заслуженно занимает центральное место в гардеробе. Возможно, они не так милы, как балетки на плоской подошве, и не такие классические, как белые кроссовки, но их универсальность и утонченная элегантность делают их безусловным фаворитом.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Полка для обуви

Одной из поклонниц мокасинов стала 29-летняя Джиджи Хадид, а также 79-летняя Голди Хоун. Это показывает, насколько такая обувь подходит для людей любого возраста. Мокасины — настоящая рабочая лошадка в обувном мире. Они могут быть стильными и комфортными одновременно, сочетаясь с любой вещью в вашем гардеробе. А их удобство не может сравниться с тем, что может предложить обувь типа Mary Jane или flat.

Если в вашем гардеробе еще нет пары мокасин, самое время это исправить! Открою секрет: их стиль легко адаптируется к любому наряду, а комфорт не заставит вас жалеть об этом решении. Я подобрала восемь разных моделей мокасин по цене от 35 долларов. Среди них есть как классические варианты, так и более оригинальные фасоны. И да, среди них есть моя любимая пара!

Уточнения

Мокаси́ны (англ. moccasins) — обувь североамериканских индейцев, название восходит к протоалгонкинскому слову maxkeseni «обувь».



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