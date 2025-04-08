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Мокасины — лучший друг вашего гардероба этой весной: как они становятся обязательным аксессуаром

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Мокасины — обувь, которая в этом сезоне заслуженно занимает центральное место в гардеробе. Возможно, они не так милы, как балетки на плоской подошве, и не такие классические, как белые кроссовки, но их универсальность и утонченная элегантность делают их безусловным фаворитом.

Полка для обуви
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Полка для обуви

Одной из поклонниц мокасинов стала 29-летняя Джиджи Хадид, а также 79-летняя Голди Хоун. Это показывает, насколько такая обувь подходит для людей любого возраста. Мокасины — настоящая рабочая лошадка в обувном мире. Они могут быть стильными и комфортными одновременно, сочетаясь с любой вещью в вашем гардеробе. А их удобство не может сравниться с тем, что может предложить обувь типа Mary Jane или flat.

Если в вашем гардеробе еще нет пары мокасин, самое время это исправить! Открою секрет: их стиль легко адаптируется к любому наряду, а комфорт не заставит вас жалеть об этом решении. Я подобрала восемь разных моделей мокасин по цене от 35 долларов. Среди них есть как классические варианты, так и более оригинальные фасоны. И да, среди них есть моя любимая пара!

Уточнения

Мокаси́ны (англ. moccasins) — обувь североамериканских индейцев, название восходит к протоалгонкинскому слову maxkeseni «обувь».

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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