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Алексей Корзин рассказал о смерти жены: Катя ушла во сне

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Солист группы "Челси" Алексей Корзин столкнулся с невосполнимой утратой — на 35-м году жизни скончалась его супруга Екатерина. Музыкант, оставшийся с двумя малолетними детьми, впервые прокомментировал трагедию.

Алексей Корзин
Фото: youtube.com by канал Яна Чурикова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Корзин

Причина смерти женщины пока не установлена — результаты судмедэкспертизы станут известны позднее.

Корзин опубликовал прощальный пост в соцсетях, сопроводив трогательные кадры с женой словами: "Лети, моя Катюня… Ты навсегда в моей душе". По его словам, Екатерина ушла из жизни во сне, а явных проблем со здоровьем, которые могли бы привести к трагедии, не наблюдалось.

"Эксперты проведут все необходимые анализы", — добавил артист в разговоре со StarHit.

Пара познакомилась в 2013 году, а спустя четыре года официально оформила отношения. Несмотря на нежелание афишировать личную жизнь, супруги часто делились в сети тёплыми моментами. Корзин не раз благодарил жену за подаренных сыновей, отмечая её роль в сохранении семейной истории.

Ранее Анфиса Чехова предложила придумать замену слову "брак".

Уточнения

«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами): с 13 октября 2002 по 6 июля 2012 года — на «Первом канале», со 2 сентября по 9 декабря 2017 года — на Муз-ТВ, с 3 марта по 19 мая 2024 года — на ТНТ.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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