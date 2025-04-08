Алексей Корзин рассказал о смерти жены: Катя ушла во сне

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Солист группы "Челси" Алексей Корзин столкнулся с невосполнимой утратой — на 35-м году жизни скончалась его супруга Екатерина. Музыкант, оставшийся с двумя малолетними детьми, впервые прокомментировал трагедию.

Фото: youtube.com by канал Яна Чурикова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алексей Корзин

Причина смерти женщины пока не установлена — результаты судмедэкспертизы станут известны позднее.

Корзин опубликовал прощальный пост в соцсетях, сопроводив трогательные кадры с женой словами: "Лети, моя Катюня… Ты навсегда в моей душе". По его словам, Екатерина ушла из жизни во сне, а явных проблем со здоровьем, которые могли бы привести к трагедии, не наблюдалось.

"Эксперты проведут все необходимые анализы", — добавил артист в разговоре со StarHit.

Пара познакомилась в 2013 году, а спустя четыре года официально оформила отношения. Несмотря на нежелание афишировать личную жизнь, супруги часто делились в сети тёплыми моментами. Корзин не раз благодарил жену за подаренных сыновей, отмечая её роль в сохранении семейной истории.

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Уточнения

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