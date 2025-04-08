Всего 2 компонента, и никакой химии — как избавиться от одуванчиков на участке

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждую весну они появляются на газонах и грядках — жёлтые, как солнышки, одуванчики. Красиво? Безусловно. Но для дачников это ещё и головная боль. Сорняк быстро разрастается и захватывает территорию, если вовремя не вмешаться.

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Одуванчики

Пушистые зонтики-семена распространяются с ветром моментально, и вот уже весь участок усеян новыми ростками. Игнорировать эту экспансию — значит обречь себя на бесконечную прополку. Но есть способ проще.

Простое средство за копейки

Одуванчики не выносят щелочной среды. Поэтому на помощь приходит… обычная пищевая сода. Всего 5 столовых ложек на литр воды — и у вас в руках мощный раствор для точечной обработки сорняков.

Как использовать:

Тщательно размешайте соду в воде, чтобы она полностью растворилась.

Перелейте в пульверизатор.

Обрызгайте кустики одуванчиков.

Важно: раствор не хранится, его нужно использовать сразу после приготовления. Но эффект того стоит — трава увянет и вскоре исчезнет.

Почему это работает

Сода нарушает pH почвы вокруг сорняка, делая её непригодной для роста. Это не химический гербицид, а безопасное и экологичное решение. Культурным растениям вреда не будет — главное, действовать точечно.

Если одуванчики вовремя не убрать, они быстро оккупируют участок. И дело не только в красоте — их корневая система вытягивает питательные вещества из почвы, мешая росту других растений.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

