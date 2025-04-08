За гибель Паши Техника могут казнить: адвокат озвучил детали тайского правосудия

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин предупредил о возможной высшей мере наказания для причастных к гибели Паши Техника.

Фото: youtube.com by канал GAZ LIVE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паша Техник

По его словам, если при расследовании смерти рэпера подтвердится связь с незаконным оборотом наркотиков, виновным грозит смертная казнь согласно строгим законам Таиланда.

Напомним, перед трагедией окружение артиста высказывало предположения, что Пашу Техника могли накачать психоактивными веществами в одном из местных заведений. Это, по мнению знакомых, могло стать причиной летального исхода.

Жорин подчеркнул, что в стране действуют жёсткие нормы.

"Наказание зависит от типа и объёма наркотиков, но часто приводит к длительным срокам или казни. Гражданство не играет роли — иностранцы также несут полную ответственность", — отметил он в разговоре с Life. ru.

Тело музыканта уже доставлено в Москву — об этом 8 апреля сообщил его директор. Точная дата прощания с рэпером пока не определена.

Ранее солист группы "Челси" рассказал о смерти жены.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.



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