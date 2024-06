На спутниковых данных найдены предвестники разрушительного землетрясения в Турции, появившиеся за две недели

Больше чем за две недели до разрушительного землетрясения в Турции в феврале 2023 года в атмосфере над местом бедствия возникли аномалии. Их нашёл профессор Мехди Ахундзаде из Тегеранского университета на спутниковых данных. Статья об этом исследовании опубликована в Journal of Applied Geodesy.

Фото: Wikimedia Commons by Adem is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license