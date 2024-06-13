На спутниковых данных найдены предвестники разрушительного землетрясения в Турции, появившиеся за две недели

Электромагнитные аномалии в атмосфере начались за 19 дней до землетрясения в Турции

Больше чем за две недели до разрушительного землетрясения в Турции в феврале 2023 года в атмосфере над местом бедствия возникли аномалии. Их нашёл профессор Мехди Ахундзаде из Тегеранского университета на спутниковых данных. Статья об этом исследовании опубликована в Journal of Applied Geodesy.

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Учёный проштудировал данные китайского сейсмо-электромагнитного спутника CSES-01 и трёх спутников программы Swarm Европейского космического агентства на предмет концентрации в атмосфере водяного пара, метана, озона и угарного газа, а также плотности и энергий электронов в ионосфере.

Изменения параметров начались за 12-19 дней до землетрясения, за 5-10 дней они обрели выраженный характер, а за 1-5 дней стали совершенно чёткими аномалиями.

Динамика этих изменений позволяет сделать вывод, что причина лежала на поверхности, и с каждым днём тревожные предвестники поднимались всё выше, достигнув в итоге ионосферы.

"С помощью спутниковых данных CSES-01 впервые обнаружены аномалии в ионосфере перед землетрясениями в Турции 6 февраля 2023 года", — сказал профессор.

Он рассчитывает использовать полученные данные в создании эффективных систем предупреждения о землетрясениях с низким уровнем ошибок.