Марс хранит секреты: жизнь может существовать под поверхностью, заявили астрофизики

Американские астрофизики сообщили прессе, что искать жизнь на Марсе следует в недрах планеты.
Ученые из Гарварда и NASA полагают, что отсутствие поверхностных вод на Марсе не исключает возможности существования жизни в подповерхностных зонах.
Как сообщили ученые, такие зоны теплее, находятся под постоянным давлением и могли бы предоставить необходимые условия для существования жидкой воды и химии жизненных форм.
Специалисты определили максимальную глубину, на которую биологический материал может погружаться под поверхность планеты.
Сообщается, что в таких условиях могли бы выжить криофилы — организмы, способные существовать при очень низких температурах на каменных поверхностях. На Земле их можно найти в полярных областях и морских глубинах.
Кошки — отважные создания.