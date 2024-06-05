Марс хранит секреты: жизнь может существовать под поверхностью, заявили астрофизики

Американские ученые рассказали, где именно на Марсе нужно искать жизнь

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские астрофизики сообщили прессе, что искать жизнь на Марсе следует в недрах планеты.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ученые из Гарварда и NASA полагают, что отсутствие поверхностных вод на Марсе не исключает возможности существования жизни в подповерхностных зонах.

Как сообщили ученые, такие зоны теплее, находятся под постоянным давлением и могли бы предоставить необходимые условия для существования жидкой воды и химии жизненных форм.

Специалисты определили максимальную глубину, на которую биологический материал может погружаться под поверхность планеты.

Сообщается, что в таких условиях могли бы выжить криофилы — организмы, способные существовать при очень низких температурах на каменных поверхностях. На Земле их можно найти в полярных областях и морских глубинах.