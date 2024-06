Поместили эмбрионы рыб данио-рерио в магнитное поле, и у них началась тахикардия

Низкочастотные магнитные поля способны ускорять сердцебиение эмбрионов рыб данио-рерио, открыли учёные из Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН (Москва) и Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН (Борок). О своих экспериментах они рассказали в IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology.

Фото: Animalia is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Исследователи помещали чашки Петри с двух-, трёх- и четырёхдневными зародышами рыбок в магнитное поле и регулировали его частоту, устанавливая её вровень с частотой сердечных сокращений эмбрионов, на 10% выше и на 10% ниже. Затем замерили пульс у ещё не родившихся данио-рерио, чтобы оценить влияние.

Оказалось, что магнитное поле любой частоты ускоряет ЧСС на 6-15%, причём особенно сильно — у самых молодых эмбрионов в возрасте двух суток.

Исследователи удивились, что поле частотой на 10% меньше, чем у сердца, не замедлило, а ускорило его работу. Значит, дело не в резонансе, как они предполагали, а, по всей вероятности, в каком-то другом биохимическом влиянии на электрическую проводимость в клетках миокарда.

"В дальнейшем мы планируем подробнее исследовать молекулярные механизмы, которые запускаются под действием низкочастотных магнитных полей и приводят к тахикардии", — говорит заведующий лабораторией популяционной биологии и генетики Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН доктор биологических наук Вячеслав Крылов.

В перспективе это и ему подобные исследования позволят научиться лечить сердечно-сосудистые заболевания без лекарств.