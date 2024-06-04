Российские айтишники рады, что компании из РФ попали под санкции Microsoft

С 15 мая Microsoft отключила от облачных сервисов больше половины корпоративных подписчиков в России, сообщила ГК Softline в Telegram-канале для своих клиентов.
У целого ряда российских компаний статус подписок на такие продукты интернет-гиганта, как Visio Online, Project Online и Power BI, сменился на "приостановленный", что сделало невозможным их использование.
Вице-президент Softline Андрей Благоразумов оценил действия Microsoft в положительном ключе. "Это даёт российскому IT-рынку возможности для продажи отечественных продуктов", — объяснил он ТАСС.
Microsoft начала блокировать российских клиентов с мая, хотя предупреждала об этом ещё в марте. Ограничения обусловлены 12-м пакетом санкций ЕС против России от 19 декабря 2023 года. Физические лица под них не подпадают.
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