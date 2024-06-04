Российские айтишники рады, что компании из РФ попали под санкции Microsoft

Microsoft отключила больше половины корпоративных клиентов в России

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

С 15 мая Microsoft отключила от облачных сервисов больше половины корпоративных подписчиков в России, сообщила ГК Softline в Telegram-канале для своих клиентов.

Фото: Flickr by Ajay Suresh is licensed under CC BY 2.0

У целого ряда российских компаний статус подписок на такие продукты интернет-гиганта, как Visio Online, Project Online и Power BI, сменился на "приостановленный", что сделало невозможным их использование.

Вице-президент Softline Андрей Благоразумов оценил действия Microsoft в положительном ключе. "Это даёт российскому IT-рынку возможности для продажи отечественных продуктов", — объяснил он ТАСС.

Microsoft начала блокировать российских клиентов с мая, хотя предупреждала об этом ещё в марте. Ограничения обусловлены 12-м пакетом санкций ЕС против России от 19 декабря 2023 года. Физические лица под них не подпадают.