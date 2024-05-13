Microsoft негласно сняла санкции с россиян — боится потерять рынок

Microsoft вернула россиянам доступ к скачиванию своих продуктов

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Microsoft открыла пользователям с российским IP доступ к скачиванию обновлений Windows и Office, сообщили в понедельник argumenti.ru со ссылкой на АБН24.

Фото: Wikimedia Commons by Choe Kwangmo is licensed under CC0 1.0

По мнению президента ассоциации "Руссофт" Валентина Макарова, таким образом компания надеется сохранить важный для неё российский рынок.

Многие заинтересованные пользователи уже проверили — действительно, и обновления, и дистрибутивы программного обеспечения свободно скачиваются с серверов Microsoft, хотя раньше это было возможным только через VPN.

В марте корпорация предупреждала своих российских клиентов об ограничении доступа к облачным сервисам, но затем передумала.