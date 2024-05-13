Microsoft негласно сняла санкции с россиян — боится потерять рынок

Microsoft открыла пользователям с российским IP доступ к скачиванию обновлений Windows и Office, сообщили в понедельник argumenti.ru со ссылкой на АБН24.
По мнению президента ассоциации "Руссофт" Валентина Макарова, таким образом компания надеется сохранить важный для неё российский рынок.
Многие заинтересованные пользователи уже проверили — действительно, и обновления, и дистрибутивы программного обеспечения свободно скачиваются с серверов Microsoft, хотя раньше это было возможным только через VPN.
В марте корпорация предупреждала своих российских клиентов об ограничении доступа к облачным сервисам, но затем передумала.
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