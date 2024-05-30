Учёные из МГТУ имени Н. Э. Баумана разработали оптический модуль для системы дополненной реальности для использования в медицине. Об "AR-очках" для врачей рассказали Известия в четверг.
Запрос на подобное оборудование у здравоохранения давно есть, а отечественного аппаратного обеспечения для него нет. Импортные же гарнитуры тяжёлые, не отличаются хорошим качеством изображения и надёжной защитой персональных данных.
"Дополненная реальность позволяет на основе данных МРТ или КТ пациента построить трёхмерную модель, визуализировать не только костные структуры, но и мягкие ткани, доброкачественные и злокачественные опухоли", — объяснил научный сотрудник лаборатории "Голография и волноводная оптика" Артём Соломашенко.
Эти данные, по его словам, хирург будет видеть прямо поверх операционного поля.
Уже создан прототип — "прозрачный" дисплей на голову с изображением яркостью не менее 1000 кд/м2 разрешением 1920×1080 на каждый глаз и углом обзора до 45°.
Толщина главного оптического элемента системы — волновода — всего несколько миллиметров. Дальнейшая миниатюризация процессорных модулей и микродисплеев позволит выполнить устройство в форм-факторе очков.
В перспективе такие очки дополненной реальности могут помогать медикам, выводя помимо диагностических данных сценарий операции, заметил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.
"Выглядит разумным предположение, что подобные решения со временем всё интенсивнее будут проникать в хирургическую практику. Здесь ключевые вопросы: как скоро можно будет получить именно реальный продукт, а не просто элементы и узлы отрабатываемой технологии", — прокомментировал он.
Медицинские AR-очки пригодятся не только хирургам, уверен эксперт Центра компетенций НТИ "Фотоника" доктор физико-математических наук Виктор Криштоп. Оптические методы диагностики позволяют выявлять болезни на ранних стадиях. "Эти методы отличаются высокой точностью, неинвазивностью и безопасностью для пациента", — пояснил он.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.