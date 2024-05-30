Хирурги будут делать операции в очках дополненной реальности, глядя через них внутрь пациента

"Известия" рассказали о разработке системы дополненной реальности для врачей

2:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из МГТУ имени Н. Э. Баумана разработали оптический модуль для системы дополненной реальности для использования в медицине. Об "AR-очках" для врачей рассказали Известия в четверг.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Запрос на подобное оборудование у здравоохранения давно есть, а отечественного аппаратного обеспечения для него нет. Импортные же гарнитуры тяжёлые, не отличаются хорошим качеством изображения и надёжной защитой персональных данных.

"Дополненная реальность позволяет на основе данных МРТ или КТ пациента построить трёхмерную модель, визуализировать не только костные структуры, но и мягкие ткани, доброкачественные и злокачественные опухоли", — объяснил научный сотрудник лаборатории "Голография и волноводная оптика" Артём Соломашенко.

Эти данные, по его словам, хирург будет видеть прямо поверх операционного поля.

Уже создан прототип — "прозрачный" дисплей на голову с изображением яркостью не менее 1000 кд/м2 разрешением 1920×1080 на каждый глаз и углом обзора до 45°.

Толщина главного оптического элемента системы — волновода — всего несколько миллиметров. Дальнейшая миниатюризация процессорных модулей и микродисплеев позволит выполнить устройство в форм-факторе очков.

В перспективе такие очки дополненной реальности могут помогать медикам, выводя помимо диагностических данных сценарий операции, заметил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

"Выглядит разумным предположение, что подобные решения со временем всё интенсивнее будут проникать в хирургическую практику. Здесь ключевые вопросы: как скоро можно будет получить именно реальный продукт, а не просто элементы и узлы отрабатываемой технологии", — прокомментировал он.

Медицинские AR-очки пригодятся не только хирургам, уверен эксперт Центра компетенций НТИ "Фотоника" доктор физико-математических наук Виктор Криштоп. Оптические методы диагностики позволяют выявлять болезни на ранних стадиях. "Эти методы отличаются высокой точностью, неинвазивностью и безопасностью для пациента", — пояснил он.