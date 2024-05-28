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Ученые раскрыли тайну возможного происхождения спутников Марса

Луны Марса могли быть кометой, разорванной гравитацией планеты

1:54
Наука

Астрономы из Парижского университета обнаружили новые данные, которые помогают раскрыть происхождение марсианских спутников Фобоса и Деймоса, согласно публикации на портале arXiv.

Луны Марса могли быть кометой, разорванной гравитацией планеты
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Результаты исследования основаны на анализе снимков, полученных с помощью космического аппарата Mars Express.

Загадка происхождения Фобоса и Деймоса долгое время волновала ученых. Одна из теорий утверждает, что эти объекты могли быть астероидами, захваченными Марсом, что подтверждается частичным совпадением химического состава спутников и объектов астероидного пояса. Однако компьютерное моделирование не подтвердило эту теорию.

Альтернативная гипотеза гласит, что спутники возникли в результате столкновения Марса с крупным космическим телом. Тем не менее, различия в химическом составе Фобоса и Марса делают эту версию маловероятной.

В ходе последнего исследования ученые проанализировали более 300 изображений, сделанных Mars Express с 2003 года. Они изучили, как Фобос отражает солнечный свет под различными углами и обнаружили, что отражение происходит неоднородно.

Кроме того, поверхность Фобоса оказалась пористой, напоминающей песок, что привело к предположению о толстом слое пыли на спутнике. Эти характеристики схожи с теми, что наблюдаются у комет, вращающихся вблизи Юпитера.

Фотометрические данные Фобоса оказались почти идентичны характеристикам кометы 67P. Это позволило исследователям предположить, что Фобос и Деймос изначально были частью одной кометы, которую затем захватило притяжение Марса, в результате чего она разделилась на две части.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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