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Революция в борьбе с изменением климата: учёные преобразуют CO2 в чистое топливо с почти 100%-ной эффективностью

Учёные научились преобразовывать CO2 в чистое топливо

1:46
Наука

Учёные из Притцкеровской школы разработали метод преобразования углекислого газа (CO2) в чистое топливо и полезные химические вещества с почти 100%-ной эффективностью. Это открытие может значительно повлиять на борьбу с изменением климата, создавая замкнутый цикл чистой энергии и снижая выбросы парниковых газов.

Учёные научились преобразовывать CO2 в чистое топливо
Фото: PxHere is licensed under CC0

Международное энергетическое агентство (МЭА) давно указывает на необходимость развития технологий улавливания, использования и хранения углекислого газа (CCUS) для сокращения глобальных выбросов CO2. Новая технология из Чикагского университета решает основную проблему побочных продуктов, снижавших эффективность процесса преобразования CO2, управляя молекулами воды с помощью органических растворителей и кислотных добавок.

Метод достигает почти 100%-ной эффективности в умеренно кислых условиях, используя золото или цинк в качестве катализаторов. Использование распространенного и доступного цинка делает процесс более экономичным и перспективным для промышленного применения, что может стимулировать рост рынка технологий улавливания и хранения углерода, сообщает SecurityLab.

В перспективе ученые предполагают использовать солнечную или ветровую энергию для преобразования CO2 обратно в топливо, что предлагает многообещающее решение для снижения выбросов парниковых газов и смягчения последствий глобального потепления. Этот метод также демонстрирует потенциал использования распространенных металлов, таких как цинк, для создания устойчивых и экономически эффективных каталитических процессов в различных отраслях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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