Уникальная разработка химиков: чистящие средства для станков в виде раствора, пасты и порошка предотвратят пожары на заводах

В ПНИПУ разработано негорючее моющее средство для машиностроительного производства

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали чистящее средство для промывки деталей станков и механизмов на водной основе, сообщила в пятницу пресс-служба ПНИПУ.

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Уникальная особенность новинки в том, что, в отличие от аналогов, она не способна воспламениться. А пожарная безопасность в промышленности — проблема серьёзная: в 2022 году в России произошло 2716 пожаров на производственных объектах, унёсших 199 жизней и причинивших ущерб 541,95 миллиона рублей.

Созданный в Пермском Политехе состав для обработки станков не горит, обладает повышенной на 41% моющей способностью и антикоррозионным действием. Его уже протестировали на предприятиях отрасли двигателестроения "ОДК-Пермские моторы" и "ОДК-СТАР".

"Обе компании запросили полностью растворимую форму из-за особенностей моющих камер, поэтому мы подготовили и передали второй вариант состава. Он обладает мягким моющим действием и низкой пенообразующей способностью. В зависимости от технического оснащения заказчика мы готовим моющие средства с сорбирующими и эмульгирующими свойствами к маслам и смазочно-охлаждающим жидкостям, каждый из которых может найти применение в промышленности. Например, первый — автомастерские и автопредприятия, где нет подходящих моющих камер, второй — для ОДК с соответствующим оборудованием", — рассказал доцент кафедры химических технологий ПНИПУ кандидат технических наук Андрей Старостин.

Результатом экспериментов и последовавших доработок стали три вида средства: порошок (струвит), раствор (амид) и паста. В их изготовлении используется вторсырьё: для струвита — сточные воды, которые содержат аммонийный азот и фосфат-ион, для амидов — отработанное растительное масло и животные жиры.

Ещё один немаловажный момент — импортозамещение. Разработка пермских химиков должна заменить ушедшую с российского рынка продукцию зарубежного производства.