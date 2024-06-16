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Целебные травы в помощь дачнику: применение полыни и ромашки в саду и огороде

Как дачники применяют полынь и ромашку

3:03
Садоводство » Советы

Многие дачники знают, что полынь и ромашка — это не просто "сорные" растения, а настоящие помощники в огородном хозяйстве. Опытные садоводы активно применяют эти травы для решения различных задач. Рассмотрим, как они используют полынь и ромашку на своих участках.

Как дачники применяют полынь и ромашку
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Полынь — природный инсектицид

Полынь обыкновенная — это не только ценное лекарственное растение, но и эффективный природный инсектицид. Ее горьковатый аромат отпугивает многих вредителей, в том числе колорадского жука, тлю, трипсов и паутинного клеща.

Опытные дачники заготавливают полынь заранее и используют ее несколькими способами:

  • свежие или высушенные листья и стебли полыни перекладывают между рядами овощных культур, под кустами ягодников и деревьев. Это отпугивает насекомых-вредителей;
  • отвар полыни распыляют на растения в качестве инсектицидного опрыскивания. Для этого берут 100 г сухой травы на 10 литров воды, настаивают 2-3 часа и процеживают.=;
  • настой полыни также можно использовать для полива растений, чтобы защитить их от вредителей.

Ромашка — природный фунгицид

Ромашка лекарственная — еще один ценный помощник дачника. Она обладает выраженным фунгицидным действием, то есть способна подавлять развитие грибковых болезней растений.

Опытные огородники применяют ромашку следующими способами:

  • свежие цветки и листья ромашки измельчают и перемешивают с почвой вокруг растений, подверженных грибковым инфекциям. Это профилактическая мера;
  • настой ромашки используют для опрыскивания пораженных участков растений. Для этого берут 100 г цветков на 10 литров воды, настаивают в течение 4-6 часов и процеживают;
  • компрессы из свежих листьев ромашки прикладывают к больным участкам растений, чтобы остановить развитие грибка.

Кроме того, ромашка может использоваться в качестве противовоспалительного и ранозаживляющего средства при механических повреждениях растений.

Комплексное применение

Опытные дачники часто применяют полынь и ромашку в комплексе, чтобы защитить растения от широкого спектра вредителей и болезней. Например, они обрабатывают участок настоем полыни, а затем присыпают почву измельченной ромашкой.

Такое сочетание обеспечивает надежную защиту от насекомых-вредителей и грибковых инфекций. При этом используются только натуральные, безопасные для растений и окружающей среды средства.

Таким образом, опытные дачники с успехом применяют полынь и ромашку для решения различных задач в огородном хозяйстве — от борьбы с вредителями до профилактики и лечения болезней растений. Эти травы являются эффективной, экологичной и доступной альтернативой химическим препаратам.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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