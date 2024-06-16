"Юбка все короче и короче": Басков насмешил публику шуткой о наряде Лолиты на Премии Муз-ТВ

Николай Басков пошутил о смелом наряде Лолиты на Премии Муз-ТВ 2024

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На Премии Муз-ТВ 2024 Николай Басков, выступивший в роли ведущего вместе с Лолитой Милявской, пошутил о ее откровенном наряде. Певец отметил, что с каждым годом юбка Лолиты становится все короче, вызывая смех публики.

Фото: инстаграм аккаунт Николая Баскова

Лолита ответила, что подобные "комплименты" могут привести к тому, что ее перестанут приглашать на такие мероприятия в качестве ведущей.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская получила премию "Муз-ТВ" благодаря Инстасамке. Певица отметила, что второй раз получает награду "Муз-ТВ". Её отметили благодаря совместному треку с Инстасамкой. Песня является переделанным хитом Лолиты "На Титанике".