Чем может быть опасен протеиновый порошок: это важно знать

Протеиновый порошок нельзя принимать при дисбактериозе

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Протеин — это концентрированный белковый продукт, который помогает наращивать мышечную массу и повышать физическую выносливость. Он поступает в организм с блюдами, содержащими белок.

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Спортсменам и людям, находящимся в состоянии сильного стресса, рекомендуется употреблять протеин в качестве биологически активной добавки.

В чём польза протеинового порошка

Употребление белковых смесей положительно влияет на рост мышц. В процессе усвоения в организме добавка расщепляется на аминокислоты, которые выступают строительным материалом для образования белков, необходимых для мышечной ткани.

Исследования показывают, что среднестатистическому здоровому взрослому человеку требуется 1-1,2 г белка на кг массы тела, и до 1,5 г/кг для тех, кто ежедневно занимается активной физической активностью.

В чём недостаток белка

Исследования показали, что потребление большого количества белка может вызвать повреждение почек и увеличить риск сердечных заболеваний.

Это особенно верно для тех, кто потребляет белок в виде добавок, таких как порошки и батончики, которые могут содержать высокий уровень солей и сахаров.

Кому нельзя пить протеин

Также не следует принимать протеин в следующих случаях: индивидуальная непереносимость белка или отдельных компонентов в разных видах белковых добавок (лактоза в молочных смесях, глютен в растительном белке), тяжелое заболевание почек, дисбактериоз кишечника.