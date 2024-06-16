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Чем может быть опасен протеиновый порошок: это важно знать

Протеиновый порошок нельзя принимать при дисбактериозе

1:40
Здоровье

Протеин — это концентрированный белковый продукт, который помогает наращивать мышечную массу и повышать физическую выносливость. Он поступает в организм с блюдами, содержащими белок.

Протеиновый порошок нельзя принимать при дисбактериозе
Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Спортсменам и людям, находящимся в состоянии сильного стресса, рекомендуется употреблять протеин в качестве биологически активной добавки.

В чём польза протеинового порошка

Употребление белковых смесей положительно влияет на рост мышц. В процессе усвоения в организме добавка расщепляется на аминокислоты, которые выступают строительным материалом для образования белков, необходимых для мышечной ткани.

Исследования показывают, что среднестатистическому здоровому взрослому человеку требуется 1-1,2 г белка на кг массы тела, и до 1,5 г/кг для тех, кто ежедневно занимается активной физической активностью.

В чём недостаток белка

Исследования показали, что потребление большого количества белка может вызвать повреждение почек и увеличить риск сердечных заболеваний.

Это особенно верно для тех, кто потребляет белок в виде добавок, таких как порошки и батончики, которые могут содержать высокий уровень солей и сахаров.

Кому нельзя пить протеин

Также не следует принимать протеин в следующих случаях: индивидуальная непереносимость белка или отдельных компонентов в разных видах белковых добавок (лактоза в молочных смесях, глютен в растительном белке), тяжелое заболевание почек, дисбактериоз кишечника.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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