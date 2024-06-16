Для любителей острых ощущений: предлагаем приготовить мороженое с перцем

Как приготовить мороженое с чёрным перцем

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Мороженое с чёрным перцем — интересный вариант десерта. Это простое в приготовлении мороженое подойдёт тем, кто любит удивлять свои вкусовые рецепторы чем-то уникальным.

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Ингредиенты

3/4 стакана густых сливок

5 столовых ложек сахара

3 яичных желтка

1 стакан молока

1,5 чайной ложки слегка измельчённого перца горошком

Щепотка чёрного перца

Приготовление

В кастрюле смешайте сливки, молоко, сахар и перец. Доведите смесь до кипения. Взбейте желтки в миске. Постоянно и быстро помешивая, постепенно влейте к желткам кипящую сливочную смесь. Поместите смесь в миску со льдом, чтобы она остыла. Накройте крышкой и поставьте в холодильник до остывания. Заморозьте в машине для мороженого согласно инструкции производителя. Подавайте, украсив щепоткой чёрного перца.