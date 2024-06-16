Упражнение "кубковые" приседания поможет прокачать ноги и мышцы кора

Упражнение "кубковые" приседания поможет прокачать ноги и мышцы кора

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал отличное упражнение, чтобы прокачать мышцы кора и ног.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Гоблет-приседания или "кубковые" — разновидность упражнения, которое часто используют в силовых и функциональных тренировках.

В этом случае приседать нужно с гирей, гантелями или другим дополнительным весом. Его нужно удерживать перед собой на согнутых руках.

"Этот вид приседаний поможет развитию мышц ног, ягодиц, плечевого пояса, укреплению мускулов спины и кора", — цитирует тренера "Чемпионат".

Чтобы выполнить упражнение, встаньте, ноги расположите на ширине плеч, носки слегка разверните наружу, руки согните в локтях, кисти находятся перед грудью, гирю держите двумя руками перед собой.

Затем на вдохе медленно опускайтесь вниз, сгибая колени и отводя назад таз, пока линия бёдер не станет параллельна полу или чуть ниже.

После этого задержитесь в нижней точке на одну-две секунды, и на выдохе вернитесь в исходное положение.