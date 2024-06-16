Упражнение "кубковые" приседания поможет прокачать ноги и мышцы кора

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал отличное упражнение, чтобы прокачать мышцы кора и ног.
Гоблет-приседания или "кубковые" — разновидность упражнения, которое часто используют в силовых и функциональных тренировках.
В этом случае приседать нужно с гирей, гантелями или другим дополнительным весом. Его нужно удерживать перед собой на согнутых руках.
"Этот вид приседаний поможет развитию мышц ног, ягодиц, плечевого пояса, укреплению мускулов спины и кора", — цитирует тренера "Чемпионат".
Чтобы выполнить упражнение, встаньте, ноги расположите на ширине плеч, носки слегка разверните наружу, руки согните в локтях, кисти находятся перед грудью, гирю держите двумя руками перед собой.
Затем на вдохе медленно опускайтесь вниз, сгибая колени и отводя назад таз, пока линия бёдер не станет параллельна полу или чуть ниже.
После этого задержитесь в нижней точке на одну-две секунды, и на выдохе вернитесь в исходное положение.
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