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Эксперт раскрыла, как сделать холодильник изюминкой интерьера кухни

Как превратить холодильник в стильный элемент кухонного интерьера

Недвижимость

Холодильник является незаменимым прибором на каждой кухне. Однако его внешний вид редко украшает интерьер и зачастую воспринимается как громоздкий элемент, нарушающий эстетический баланс помещения.

Как превратить холодильник в стильный элемент кухонного интерьера
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Тем не менее, существует простой способ превратить холодильник в изюминку кухонного интерьера. Дизайнерский секрет раскрыла эксперт по интерьерам Юлия Тычино для сетевого издания "БелНовости".

Суть заключается в изменении внешнего вида холодильника, чтобы он стал привлекать внимание и выполнял роль ключевого элемента дизайна. Для этого достаточно покрыть его виниловой пленкой. Такие наклейки легко найти в магазинах.

Выбор цвета имеет большое значение. Хорошие варианты — черная или яркая пленка (красная, желтая или оранжевая). Покрывая холодильник одной из таких пленок, можно создать акцент на приборе, сделав кухню более интересной.

Если вы планируете покупку нового холодильника, можно сразу выбрать модель нужного цвета, что избавит от необходимости приобретать наклейки отдельно.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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