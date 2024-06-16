Как путешествовать с питомцами: советы для поездок на автомобиле, поезде и самолете

Как подготовиться к отпуску с питомцем

3:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В разгар сезона отпусков: как путешествовать с питомцами

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Сезон отпусков в разгаре, и, по данным крупного туристического портала, 40% россиян путешествуют со своими питомцами. "Вечерняя Москва" подготовила советы, о чем нужно помнить, отправляясь в поездку с домашними животными.

Посетите ветеринара заранее

Чтобы питомец чувствовал себя комфортно в путешествии, важно заранее позаботиться о необходимых документах. В ветеринарном паспорте должны быть отметки о вакцинациях, таких как прививки от бешенства. Например, собакам необходимы прививки от чумы плотоядных, гепатита и других инфекций, а кошкам — от панлейкопении. За 14 дней до поездки стоит посетить Станцию по борьбе с болезнями животных (СББЖ), где ветеринар проверит здоровье питомца и сделает соответствующие отметки.

Перелеты с питомцами

При перелетах питомцев можно размещать как в салоне самолета, так и в багажном отделении. Каждый авиаперевозчик имеет свои требования, но есть общие правила: питомец должен находиться в переноске на протяжении всего полета. Переноска должна быть легкой, с отверстиями для воздуха и надежным замком. В салон обычно допускаются животные весом до 8-10 кг, в багажное отделение — до 50 кг.

Путешествия на поезде

В российских поездах дальнего следования можно перевозить разнообразных животных, включая собак, кошек, птиц и даже мелких приматов и карликовых коз. Для всех, кроме крупных собак, необходимы клетка или контейнер. Больших собак можно перевозить в наморднике и на поводке. Важно приобрести специальный билет для вагона, где разрешена перевозка животных. Не допускаются животные, представляющие опасность или дискомфорт для пассажиров.

Путешествия на автомобиле

При поездке на личном автомобиле нужно обеспечить питомцу переноску, кресло или специальные ремни безопасности. Важно, чтобы у животного был постоянный доступ к воде, и планируйте регулярные остановки каждые два часа для разминки и питья. Никогда не оставляйте питомца одного в машине без вентиляции, особенно в жару, чтобы избежать теплового удара.

Полезные советы и чек-лист

По словам эксперта по туризму Амалии Акоповой, в дороге питомцу понадобятся корм, запасные ошейники, поводок, бутылки с водой, средства от клещей, салфетки, шампунь, мыло и полотенца. Специальное кресло для животных — самый удобный вариант для автопутешествий, оно позволяет питомцу комфортно лежать или сидеть.

#### Документы

Перед поездкой нужно поставить в ветеринарном паспорте отметку о выезде из города. При поездках по России достаточно ветпаспорта, а для поездок за границу может потребоваться разрешение на ввоз животного, которое нужно заранее оформить в соответствии с требованиями страны назначения.

Соблюдая эти советы, вы обеспечите комфорт и безопасность вашего питомца в путешествии.