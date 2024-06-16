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Максим Соколов: "Цены на LADA не завышены, покупайте авто без допов по рекомендованной цене!

Президент АвтоВАЗа: цены на автомобили LADA контролируются

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Авто

Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что случаи необоснованного завышения цен на автомобили LADA дилерами отсутствуют.

Президент АвтоВАЗа: цены на автомобили LADA контролируются
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Дилерские центры могут предлагать дополнительные опции, но покупатели имеют возможность приобрести авто в базовом исполнении по рекомендованной розничной цене АвтоВАЗа.

В 2023 году автоконцерн ввел предельные цены на реализацию LADA в российской дилерской сети и подчеркнул жесткий контроль над завышением цен. Дополнительные опции, такие как улучшенная шумоизоляция или страховые продукты, остаются востребованными, но не обязательными.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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