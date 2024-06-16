Максим Соколов: "Цены на LADA не завышены, покупайте авто без допов по рекомендованной цене!

Президент АвтоВАЗа: цены на автомобили LADA контролируются

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Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что случаи необоснованного завышения цен на автомобили LADA дилерами отсутствуют.

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Дилерские центры могут предлагать дополнительные опции, но покупатели имеют возможность приобрести авто в базовом исполнении по рекомендованной розничной цене АвтоВАЗа.

В 2023 году автоконцерн ввел предельные цены на реализацию LADA в российской дилерской сети и подчеркнул жесткий контроль над завышением цен. Дополнительные опции, такие как улучшенная шумоизоляция или страховые продукты, остаются востребованными, но не обязательными.