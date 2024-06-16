Максим Соколов: "Цены на LADA не завышены, покупайте авто без допов по рекомендованной цене!

Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что случаи необоснованного завышения цен на автомобили LADA дилерами отсутствуют.
Дилерские центры могут предлагать дополнительные опции, но покупатели имеют возможность приобрести авто в базовом исполнении по рекомендованной розничной цене АвтоВАЗа.
В 2023 году автоконцерн ввел предельные цены на реализацию LADA в российской дилерской сети и подчеркнул жесткий контроль над завышением цен. Дополнительные опции, такие как улучшенная шумоизоляция или страховые продукты, остаются востребованными, но не обязательными.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.