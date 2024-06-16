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Последствия изменения климата уже сказываются на рынке недвижимости США

Прибрежная недвижимость США находится в опасном положении из-за изменений климата

1:50
Экономика

Сезон ураганов в этом году в США уже начался, и, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), прогнозируется активность "выше нормы” — до 13 ураганов, из которых от четырех до семи относятся к категории "крупных”. Об этом передает CNBC.

Прибрежная недвижимость США находится в опасном положении из-за изменений климата
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Различные модели рисков показали множество прогнозов падения стоимости недвижимости, но последствия изменения климата уже сказываются на рынке — и более быстрыми темпами, чем большинство ожидало.

На восточной оконечности Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, в Монтауке, серия штормов этой зимой заставила население приложить все усилия для укрепления своих пляжей и защиты домов стоимостью в несколько миллионов долларов. Вода прибывала быстрее, чем когда-либо прежде.

На Восточном побережье США и побережье Мексиканского залива средняя стоимость 33 домов составляет не менее 1 миллиона долларов. Здесь 77 005 объектов недвижимости в совокупности подвергаются значительному риску наводнений, согласно моделям First Street, компании по сбору данных и аналитике климатических рисков. Потенциальные убытки составляют примерно 100 миллиардов долларов.

На пляже Нантакета (штат Массачусетс) поднявшийся уровень океана продвинул песок так далеко, что он погребает дома. Песок засыпал два дома по самые окна и обнажил канализационную систему и инженерные провода.

Тем временем в Монтауке (штат Нью-Йорк) эксперты пересматривают планы обеспечения устойчивости побережья, разработанные почти десять лет назад после урагана ”Сэнди”, поскольку они уже устарели из-за изменения климата.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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