Каждый хочет видеть прекрасное: учёные объяснили, как у людей формируются предпочтения

Каждый человек имеет свои предпочтения в различных аспектах жизни: от продуктов питания до цветовых гамм, от любимых мест до лиц, вызывающих позитивные эмоции. Ученые выяснили, что многие из этих предпочтений имеют эволюционные корни.

Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International