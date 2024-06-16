Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент АвтоВАЗа: цены на автомобили LADA контролируются
Как приготовить мороженое с чёрным перцем
Как уменьшить стоимость страховки: советы и лайфхаки
Николай Басков пошутил о смелом наряде Лолиты на Премии Муз-ТВ 2024
Как дачники применяют полынь и ромашку
Эксперты ответили, почему нельзя кормить бродячих собак
Протеиновый порошок нельзя принимать при дисбактериозе
Как приготовить шампиньоны на гриле
В фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" нашли киноляп
Каждый хочет видеть прекрасное: учёные объяснили, как у людей формируются предпочтения

Учёные рассказали, как у людей формируются предпочтения

Наука

Каждый человек имеет свои предпочтения в различных аспектах жизни: от продуктов питания до цветовых гамм, от любимых мест до лиц, вызывающих позитивные эмоции. Ученые выяснили, что многие из этих предпочтений имеют эволюционные корни.

Учёные рассказали, как у людей формируются предпочтения
Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно исследованию, опубликованному в издании Sciencefocus, люди часто предпочитают яркие цвета, такие как синий и зеленый. Эти цвета интуитивно ассоциируются с позитивными и жизненно важными элементами окружающей среды, например, с небом и водой. Напротив, темные оттенки, напоминающие о грязи, болезни и смерти, обычно вызывают отрицательные ассоциации и часто избегаются.

Кроме того, наши предпочтения в выборе места проживания также имеют эволюционные корни. Люди склонны выбирать места, которые обеспечивают баланс между безопасностью, ресурсами и перспективами. Это объясняется наследием от предков, для которых выбор географического положения был критически важен для выживания.

Предпочтения в лицах также имеют свои основания. Люди часто считают симметричные черты лица более привлекательными, так как симметрия может свидетельствовать о хорошей генетике и здоровье.

Культурный и личный опыт играет важную роль в формировании предпочтений. С детства нас учат ценить определенные вещи и явления, что формирует наши вкусы и пристрастия. Даже лень влияет на наши предпочтения: менять их часто бывает утомительно, и поэтому мы склонны придерживаться того, что уже знакомо и комфортно.

В итоге, человеческий мозг стремится минимизировать количество задач и информации, чтобы избежать переутомления. Наличие установленных предпочтений позволяет ему отсекать лишнее и фокусироваться на более важных аспектах жизни. Таким образом, предпочтения играют важную роль в оптимизации работы мозга и сохранении психического здоровья.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить цветы в июне?
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Последние материалы
Президент АвтоВАЗа: цены на автомобили LADA контролируются
Как приготовить мороженое с чёрным перцем
Как уменьшить стоимость страховки: советы и лайфхаки
Николай Басков пошутил о смелом наряде Лолиты на Премии Муз-ТВ 2024
Как дачники применяют полынь и ромашку
Эксперты ответили, почему нельзя кормить бродячих собак
Протеиновый порошок нельзя принимать при дисбактериозе
Как приготовить шампиньоны на гриле
В фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" нашли киноляп
Эффективное упражнение для тонуса и рельефа бёдер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников