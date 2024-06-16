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Не вздумайте кормить их: почему бродячих собак стоит обходить стороной

Эксперты ответили, почему нельзя кормить бродячих собак

0:47
Зоосфера » Собаки

Многие люди из благих побуждений стараются помочь бездомным животным, так как они вынуждены сами искать еду в условиях городской суеты.

Эксперты ответили, почему нельзя кормить бродячих собак
Фото: unsplash.com by Игорь Овсянников is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Собаки — наши друзья, поэтому для нас очень трудно видеть тех, кто был брошен своими хозяевами.

Однако кинологи не советуют кормить бродячих собак по следующим причинам:

  • Вы не знаете, насколько агрессивны может быть животное. Существует риск того, что собака не оценит ваше желание приблизиться и может нанести укус.
  • Собаки — социальные животные. Если начать кормить одну собаку, со временем может собраться целая стая, которая выберет ваш двор для обитания.
  • Собаки могут передать вам различные заболевания, включая бешенство.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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