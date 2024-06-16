Не вздумайте кормить их: почему бродячих собак стоит обходить стороной

Эксперты ответили, почему нельзя кормить бродячих собак

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие люди из благих побуждений стараются помочь бездомным животным, так как они вынуждены сами искать еду в условиях городской суеты.

Фото: unsplash.com by Игорь Овсянников is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Собаки — наши друзья, поэтому для нас очень трудно видеть тех, кто был брошен своими хозяевами.

Однако кинологи не советуют кормить бродячих собак по следующим причинам:

Вы не знаете, насколько агрессивны может быть животное. Существует риск того, что собака не оценит ваше желание приблизиться и может нанести укус.

Собаки — социальные животные. Если начать кормить одну собаку, со временем может собраться целая стая, которая выберет ваш двор для обитания.

Собаки могут передать вам различные заболевания, включая бешенство.