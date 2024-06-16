Шампиньоны на гриле: вкусная замена мясу или дополнение к нему на барбекю

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Как приготовить шампиньоны на гриле

2:10
Еда

Гриль — отличный способ приготовить шампиньоны, который подчеркнёт их аромат и вкус. Шампиньоны на гриле могут стать отличным угощением для барбекю на свежем воздухе или обычного ужина. Мы предлагаем вам базовый рецепт, который поможет приготовить вам вкусные и сочные шампиньоны на гриле.

Как приготовить шампиньоны на гриле
Фото: flickr.com by woodleywonderworks is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны (среднего размера) — 500 г,
  • Оливковое масло — 2-3 столовые ложки,
  • Чеснок (мелко нарезанный или измельчённый другим способом) — 2 зубчика,
  • Свежий тимьян или розмарин — по вкусу,
  • Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу,
  • Лимонный сок (по желанию) — 1 столовая ложка.

Приготовление:

  1. Подготовьте шампиньоны, промыв их и удалите грязь. Если ножки слишком твёрдые, отрежьте их нижнюю часть.
  2. В миске смешайте оливковое масло, измельчённый чеснок, нарезанные травы, соль и перец. Если хотите добавить свежести, можете добавить лимонный сок.
  3. Положите шампиньоны в маринад, обеспечивая грибам равномерное покрытие. Оставьте на 10-15 минут, чтобы грибы впитали ароматы.
  4. Разогрейте гриль до средней температуры.
  5. Аккуратно выложите шампиньоны на решётку гриля или используйте специальную гриль-сетку для мелких продуктов.
  6. Запекайте шампиньоны с каждой стороны около 4-5 минут, пока они не станут золотистыми и мягкими.
  7. Готовые шампиньоны можно подавать горячими, посыпав свежими травами или добавив капельки лимонного сока для освежения вкуса.

Шампиньоны на гриле — это прекрасное блюдо, которое понравится и вегетарианцам, и любителям мяса. Вы можете добавить разные приправы, соусы или дополнения, чтобы придать шампиньонам уникальный вкус.

Попробуйте сочетать их с другими овощами или даже с сыром для создания разнообразных вариантов этого вкусного блюда. Будьте уверены, что шампиньоны на гриле будут удачным дополнением к вашей кулинарной коллекции!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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