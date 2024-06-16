Шампиньоны на гриле: вкусная замена мясу или дополнение к нему на барбекю

Гриль — отличный способ приготовить шампиньоны, который подчеркнёт их аромат и вкус. Шампиньоны на гриле могут стать отличным угощением для барбекю на свежем воздухе или обычного ужина. Мы предлагаем вам базовый рецепт, который поможет приготовить вам вкусные и сочные шампиньоны на гриле.
Фото: flickr.com by woodleywonderworks is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
Шампиньоны (среднего размера) — 500 г,
Оливковое масло — 2-3 столовые ложки,
Чеснок (мелко нарезанный или измельчённый другим способом) — 2 зубчика,
Свежий тимьян или розмарин — по вкусу,
Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу,
Лимонный сок (по желанию) — 1 столовая ложка.
Приготовление:
Подготовьте шампиньоны, промыв их и удалите грязь. Если ножки слишком твёрдые, отрежьте их нижнюю часть.
В миске смешайте оливковое масло, измельчённый чеснок, нарезанные травы, соль и перец. Если хотите добавить свежести, можете добавить лимонный сок.
Положите шампиньоны в маринад, обеспечивая грибам равномерное покрытие. Оставьте на 10-15 минут, чтобы грибы впитали ароматы.
Разогрейте гриль до средней температуры.
Аккуратно выложите шампиньоны на решётку гриля или используйте специальную гриль-сетку для мелких продуктов.
Запекайте шампиньоны с каждой стороны около 4-5 минут, пока они не станут золотистыми и мягкими.
Готовые шампиньоны можно подавать горячими, посыпав свежими травами или добавив капельки лимонного сока для освежения вкуса.
Шампиньоны на гриле — это прекрасное блюдо, которое понравится и вегетарианцам, и любителям мяса. Вы можете добавить разные приправы, соусы или дополнения, чтобы придать шампиньонам уникальный вкус.
Попробуйте сочетать их с другими овощами или даже с сыром для создания разнообразных вариантов этого вкусного блюда. Будьте уверены, что шампиньоны на гриле будут удачным дополнением к вашей кулинарной коллекции!