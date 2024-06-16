От медовых масок до розовой воды: уход за кожей и волосами по методике Клеопатры

Секреты красоты Клеопатры: натуральные средства, которые актуальны и сегодня

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Клеопатра, царица Египта, считается одной из самых красивых женщин в истории. Е` секреты процедурs по уходу за кожей и волосами, до сих пор вызывают интерес и восхищение. Портал stylecraze.com называет некоторые из них, которые остаются актуальными и сегодня.

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Медовые маски

Клеопатра регулярно наносила мёд на лицо из-за его антибактериальных свойств. Маски из этого ингредиента помогали поддерживать кожу чистой и здоровой.

Яблочный уксус

Клеопатра ополаскивала лицо яблочным уксусом для поддержания его здоровья и свежести. Уксус помогает балансировать pH кожи, уменьшая воспаления и улучшая общий тонус.

Скрабы с морской солью

Этот натуральный скраб использовался для отшелушивания мертвых клеток и улучшения текстуры кожи.

Оливковое масло

Для улучшения текстуры волос и лица Клеопатра использовала оливковое масло. Оно увлажняет и питает, предотвращая сухость и ломкость локонов и кожи.

Окрашивание хной

Клеопатра использовала хну для окрашивания ногтей и волос, придавая им красивый красновато-коричневый оттенок. Для улучшения текстуры локонов она применяла смесь ягод можжевельника, масла и других растений.

Молочные ванны

Один из самых известных ритуалов Клеопатры — ванны с молоком, солью Мертвого моря и эфирными маслами. Эти процедуры не только снимали стресс, но и делали кожу гладкой и сияющей. Витамины А и Е в молоке действовали как антисептики и увлажнители.

Розовая вода

Для устранения следов прыщей Клеопатра использовала розовую воду, обладающую противовоспалительными свойствами. Она успокаивала кожу и помогала избавиться от покраснений и раздражений.

Депиляция

Для удаления нежелательных волос царица использовала смесь огурца, камеди и масла. Этот крем для депиляции был эффективен и безопасен для кожи..

Современные исследования подтверждают эффективность многих из этих методов. Натуральные ингредиенты, такие как мед, оливковое масло и розовая вода, по-прежнему популярны в уходе за кожей и волосами.