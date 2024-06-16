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Как сэкономить на страховании: полезные советы по снижению стоимости полисов без потери покрытия

Как уменьшить стоимость страховки: советы и лайфхаки

3:17
Страхование

Страхование играет ключевую роль в защите наших финансовых интересов, будь то здоровье, автомобиль, недвижимость или путешествия. Однако стоимость страховых полисов может существенно влиять на бюджет. Вот несколько практических советов, которые помогут снизить расходы на страхование, не уменьшая при этом уровень покрытия.

Как уменьшить стоимость страховки: советы и лайфхаки
Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сравнивайте предложения

Первый и, пожалуй, самый важный шаг — сравнение предложений от различных страховых компаний. Используйте онлайн-сервисы и агрегаторы для быстрого и удобного сравнения условий и стоимости полисов. Обращайте внимание не только на цену, но и на условия страхования, объём покрытия и репутацию компании.

Выбирайте только необходимые опции

Многие страховые компании предлагают дополнительные опции, которые могут значительно увеличить стоимость полиса. Перед покупкой тщательно изучите все предложенные услуги и выбирайте только те, которые действительно необходимы. Например, при страховании автомобиля можно отказаться от покрытия дополнительных аксессуаров, если это не является критичным.

Повышение франшизы

Франшиза — это сумма, которую страхователь покрывает самостоятельно в случае страхового случая. Увеличение франшизы может существенно снизить стоимость полиса. Но будьте готовы к тому, что в случае убытков вам придётся заплатить больше из собственного кармана.

Пакетное страхование

Некоторые страховые компании предоставляют скидки при оформлении нескольких полисов одновременно. Например, страхование автомобиля и квартиры в одной компании может быть дешевле, чем покупка отдельных полисов. Также существуют выгодные предложения для семейных полисов.

Следите за акциями и скидками

Страховые компании регулярно проводят акции и предлагают скидки на свои услуги. Подпишитесь на рассылки и следите за новостями на их сайтах, чтобы не пропустить выгодные предложения. Иногда можно значительно сэкономить, просто выбрав подходящее время для оформления полиса.

Улучшение условий страхования

Некоторые компании предоставляют скидки за улучшение условий страхования. Установка сигнализации или охранных систем в доме или автомобиле может снизить стоимость полиса. Также можно получить скидку за хорошую страховую историю или отсутствие страховых случаев в прошлом.

Используйте бонусы и кэшбэк

Некоторые банковские карты и программы лояльности предлагают бонусы и кэшбэк за оплату страховых полисов. Это может стать небольшим, но приятным способом сэкономить. Перед покупкой полиса уточните у банка или провайдера программы лояльности, есть ли такие предложения.

Рассмотрите длительные полисы

Иногда покупка полиса на длительный срок может быть выгоднее, чем ежегодное продление. Некоторые компании предлагают скидки при оформлении полиса на длительный срок. Это не только поможет сэкономить деньги, но и избавит от необходимости ежегодного поиска нового страхового предложения.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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