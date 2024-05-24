Астрономы сделали революционное открытие: впервые была измерена скорость вращения чёрной дыры

Nature: впервые стала известна скорость вращения чёрной дыры

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа астрономов под руководством Дхираджа Пашама из Массачусетского технологического института смогла впервые измерить скорость вращения чёрной дыры, находящейся на расстоянии около миллиарда световых лет от Земли.

Фото: NASA is licensed under public domain

Используя пульсации вещества в аккреционном диске, образовавшемся после поглощения чёрной дырой звезды, учёные определили, что скорость вращения составляет менее 25 процентов от скорости света. Этот метод предоставляет новые возможности для изучения чёрных дыр и их эволюции, сообщает Nature.

Хотя исследование касается только одного случая, методика может быть применена и к другим чёрным дырам, что позволит создать карту распределения их скоростей вращения и лучше понять их поведение и эволюцию во Вселенной.