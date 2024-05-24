Ученые создали электронику, способную работать в экстремальной среде Венеры

Американские исследователи из Университета Пенсильвании разработали термостойкие электронные устройства, способные функционировать при экстремально высоких температурах. Эти технологии позволят создавать компьютеры для изучения поверхности Венеры, самой жаркой планеты в Солнечной системе. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Electronics (NatElectron).
Команда разработала и испытала новый сегнетоэлектрический диод, который продолжает работать при температуре 600 °C. Для сравнения, самые надежные на сегодняшний день устройства памяти выходят из строя при 300 °C.
Эти новые диоды созданы из сегнетоэлектрического нитрида алюминия-скандия (AlScN), благодаря чему устройства имеют толщину всего 45 нанометров, что в 1,8 тысяч раз меньше ширины человеческого волоса.
По мнению разработчиков, компьютеры на основе AlScN-диодов смогут работать не только на Венере, но и в открытом космосе, ядерных реакторах, глубоких скважинах и других экстремальных условиях.
Кроме того, ученые отметили, что мощность таких цифровых систем позволит запускать на них программы, основанные на искусственном интеллекте.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.