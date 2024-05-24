Ученые создали электронику, способную работать в экстремальной среде Венеры

NatElectron: разработана компьютерная память, действующая при температуре 600 °C

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Университета Пенсильвании разработали термостойкие электронные устройства, способные функционировать при экстремально высоких температурах. Эти технологии позволят создавать компьютеры для изучения поверхности Венеры, самой жаркой планеты в Солнечной системе. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Electronics (NatElectron).

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Команда разработала и испытала новый сегнетоэлектрический диод, который продолжает работать при температуре 600 °C. Для сравнения, самые надежные на сегодняшний день устройства памяти выходят из строя при 300 °C.

Эти новые диоды созданы из сегнетоэлектрического нитрида алюминия-скандия (AlScN), благодаря чему устройства имеют толщину всего 45 нанометров, что в 1,8 тысяч раз меньше ширины человеческого волоса.

По мнению разработчиков, компьютеры на основе AlScN-диодов смогут работать не только на Венере, но и в открытом космосе, ядерных реакторах, глубоких скважинах и других экстремальных условиях.

Кроме того, ученые отметили, что мощность таких цифровых систем позволит запускать на них программы, основанные на искусственном интеллекте.