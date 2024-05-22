Предстоящий 3 июня парад планет может разочаровать — его наблюдению помешает Солнце

Солнце помешает наблюдению парада планет, который пройдёт 3 июня, предупредила руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария астроном Людмила Кошман.
Днём Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн, а также узкий серп убывающей Луны выстроятся на востоке небосвода в секторе около 90°, рассказала она ТАСС.
Ничего из этого великолепия увидеть не выйдет, кроме Сатурна под утро. "Небесные странники теряются в ярких лучах Солнца", — объяснила учёная.
Она добавила, что предстоящее явление названо парадом планет достаточно условно, потому что традиционно это понятие подразумевает схождение небесных тел в секторе до 20-30°.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.