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Предстоящий 3 июня парад планет может разочаровать — его наблюдению помешает Солнце

Астроном Московского планетария анонсировала парад планет 3 июня

0:52
Наука

Солнце помешает наблюдению парада планет, который пройдёт 3 июня, предупредила руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария астроном Людмила Кошман.

Астроном Московского планетария анонсировала парад планет 3 июня
Фото: Flickr by fdecomite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Днём Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн, а также узкий серп убывающей Луны выстроятся на востоке небосвода в секторе около 90°, рассказала она ТАСС.

Ничего из этого великолепия увидеть не выйдет, кроме Сатурна под утро. "Небесные странники теряются в ярких лучах Солнца", — объяснила учёная.

Она добавила, что предстоящее явление названо парадом планет достаточно условно, потому что традиционно это понятие подразумевает схождение небесных тел в секторе до 20-30°.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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