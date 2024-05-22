Ни один поддельный документ не пройдёт проверку: в России создали новый ИИ

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В России разработали ИИ для выявления поддельных документов

0:57
Наука

Российские компании Smart Engines, ГК "Интек" и "Триасофт" разработали инструмент на основе искусственного интеллекта для автоматической проверки подлинности документов.

В России разработали ИИ для выявления поддельных документов
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот комплекс предназначен для повышения безопасности нотариальных сделок и банковских операций.

Система, протестированная на более чем 7 тысячах нотариусов, выявляет поддельные документы, включая российские паспорта и документы мигрантов из стран СНГ. Искусственный интеллект анализирует около 60 параметров, распознает тип документа, данные и проверяет оригинальность защитных элементов, сообщают РИА Новости.

Нотариусы могут использовать эту систему для проверки подлинности широкого спектра документов, таких как нотариальные доверенности, свидетельства о браке, смерти, рождении и другие, без обращения к государственным базам данных.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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