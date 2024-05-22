Ни один поддельный документ не пройдёт проверку: в России создали новый ИИ

Российские компании Smart Engines, ГК "Интек" и "Триасофт" разработали инструмент на основе искусственного интеллекта для автоматической проверки подлинности документов.
Этот комплекс предназначен для повышения безопасности нотариальных сделок и банковских операций.
Система, протестированная на более чем 7 тысячах нотариусов, выявляет поддельные документы, включая российские паспорта и документы мигрантов из стран СНГ. Искусственный интеллект анализирует около 60 параметров, распознает тип документа, данные и проверяет оригинальность защитных элементов, сообщают РИА Новости.
Нотариусы могут использовать эту систему для проверки подлинности широкого спектра документов, таких как нотариальные доверенности, свидетельства о браке, смерти, рождении и другие, без обращения к государственным базам данных.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.