Ни один поддельный документ не пройдёт проверку: в России создали новый ИИ

В России разработали ИИ для выявления поддельных документов

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские компании Smart Engines, ГК "Интек" и "Триасофт" разработали инструмент на основе искусственного интеллекта для автоматической проверки подлинности документов.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот комплекс предназначен для повышения безопасности нотариальных сделок и банковских операций.

Система, протестированная на более чем 7 тысячах нотариусов, выявляет поддельные документы, включая российские паспорта и документы мигрантов из стран СНГ. Искусственный интеллект анализирует около 60 параметров, распознает тип документа, данные и проверяет оригинальность защитных элементов, сообщают РИА Новости.

Нотариусы могут использовать эту систему для проверки подлинности широкого спектра документов, таких как нотариальные доверенности, свидетельства о браке, смерти, рождении и другие, без обращения к государственным базам данных.