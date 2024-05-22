Бамбуковое стекло: Китайские ученые создают революционный материал для солнечных панелей

Учёные создали огнеупорное стекло на основе бамбука

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из китайского Центрального Южного университета лесного хозяйства и технологий (CSUFT) разработали стекло на основе бамбука. Этот материал не только огнеупорен, но и обладает отличными дымоподавляющими и супергидрофобными свойствами, как сообщает сайт университета.

Фото: Wikipedia by Mike Newbry is licensed under public domain

Новое стекло обладает коэффициентом пропускания света 71,6 процента, что позволило увеличить эффективность преобразования энергии на 15,29 процента при его использовании в солнечных панелях.

В отличие от традиционного кварцевого стекла, производство которого сопровождается значительными выбросами углекислого газа и создает плотный и хрупкий продукт, бамбуковое стекло является более экологически чистой альтернативой.

Кайчао Ван из CSUFT отметил, что бамбук, в отличие от древесины, растет и регенерируется гораздо быстрее, что делает его устойчивым ресурсом, готовым к повторному использованию уже через четыре-семь лет. Производительность бамбука в четыре раза выше, чем древесины на акр, что делает его эффективным и заслуживающим название «второй лес».

Процесс создания нового материала включает вакуумную пропитку делигнифицированного бамбука неорганическим жидким силикатом натрия, а затем гидрофобную обработку. Это позволяет создать трехслойный огнестойкий барьер.

Испытания показали, что новое стекло имеет время воспламенения 116 секунд и низкое тепловыделение всего 0,7 МДж/м², а также минимальное дымообразование.

Применение такого материала в производстве солнечных панелей демонстрирует значительный потенциал для повышения энергоэффективности и устойчивости. Этот технологический прорыв подчеркивает важность поиска экологически чистых и функциональных альтернатив традиционным материалам, открывая новые возможности для инноваций в различных отраслях.