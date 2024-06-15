"Мирового переворота не случилось": Горшенин прокомментировал саммит по Украине в Швейцарии

Основатель "Правда.Ру" Вадим Горшенин дал оценку конференции по Украине

3:16 Your browser does not support the audio element. Политика

Основатель интернет-газеты "Правда.Ру" Вадим Горшенин в своём Telegram-канале прокомментировал конференцию по Украине в Швейцарии.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Он заявил, что мирового переворота, о котором так много говорили, не случилось. Да и не могло произойти, судя по составу участников швейцарской конференции. Она была созвана не столько ради Украины, сколько для переустройства мирового порядка.

"Поэтому когда самые разные политологи и международные обозреватели начинают рассуждать о том, какую роль сыграет конференция в вопросе урегулирования украинского кризиса, они говорят совсем не о том, о чём следовало бы", — пишет Горшенин.

Он указывает, что большинство государств давно осознало, что ООН потеряла тот авторитет, который закладывался при её создании. Страны Глобального Юга недовольны своим скромным статусом. США и Европа давно действуют без оглядки на ООН, решая свои "вопросы" в Югославии, Ираке и других странах.

"Ну и мы помним про их "правила", которыми они давно заменили международное право".

Горшенин отмечает, что Россия, со своей самостоятельной позицией в международных делах, давно стала "костью в горле" Запада. После начала СВО начала формироваться широкая антироссийская коалиция. Запад выстроил идеологические обоснования для обвинений России в почти гитлеровском режиме. Тысячи санкций, наложенных на Россию, должны показать изменённый миропорядок, в котором у России нет голоса и прав.

Швейцарская конференция основными официальными вопросами поставила не боевые действия на Украине, а общегуманитарные вопросы, такие как мировой продовольственный кризис. По мнению учредителя "Правды", это был первый шаг в попытке разрушения фундамента ООН и закрепления России в статусе мирового изгоя.

Первым шагом к этому мог стать дубликат Атлантической хартии, принятой 14 августа 1941 года Черчиллем и Рузвельтом.

"Государства обязывались задействовать все свои ресурсы — военные и экономические — против стран "оси" (Берлин — Рим — Токио), а также не заключать с ними сепаратный мир. К этой хартии, напомню, присоединялись все страны, подписывавшие Декларацию Объединенных Наций", — пишет Горшенин.

Однако всё пошло не так, как планировалось. Лидеры многих государств отказались ехать на конференцию, заявляя, что без одного из участников конфликта это бессмысленно. Даже Австралия послала на конференцию "политического клоуна".

Журналист отмечает, что не всем участникам конференции давали слово, невзирая на приличия. Следующая попытка будет аналогичной, возможно, даже с приглашением России, чтобы публично порицать её. Но и эта попытка провалится.

"Второй акт провалится ещё и потому, что крупнейшим экономикам мира, не входящим в западный блок, уже стало понятно: "новая ООН" постарается только закрепить "правила" западного мира по управлению мировыми процессами", — заключил Горшенин.