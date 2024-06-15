"Я отдёрнул руку и закричал": овчарка Джо Байдена покусала агента Секретной службы

Собака президента США Джо Байдена по кличке Коммандер вновь укусила одного из агентов Секретной службы, ответственных за безопасность его семьи, как сообщил телеканал ABC News.
Инцидент произошёл 12 сентября 2023 года, когда президент выгуливал собаку на территории Белого дома. В момент, когда агент Секретной службы подошел к Байдену, Коммандер укусил его за левую руку, оставив следы на пиджаке.
"Я отдернул руку и закричал "нет"", — рассказал агент.
Он добавил, что в момент, когда закрывал дверь, собака вновь укусила его за ту же руку. Телеканал показал фотографию пиджака с отметинами от зубов, уточнив, что кожа сотрудника не была повреждена.
Согласно данным телеканала, Коммандера перевезли из Белого дома в октябре прошлого года. Собака уже более 11 раз кусала сотрудников администрации президента США.
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