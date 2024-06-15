"Я отдёрнул руку и закричал": овчарка Джо Байдена покусала агента Секретной службы

Пёс Байдена покусал агента Секретной службы

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Собака президента США Джо Байдена по кличке Коммандер вновь укусила одного из агентов Секретной службы, ответственных за безопасность его семьи, как сообщил телеканал ABC News.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошёл 12 сентября 2023 года, когда президент выгуливал собаку на территории Белого дома. В момент, когда агент Секретной службы подошел к Байдену, Коммандер укусил его за левую руку, оставив следы на пиджаке.

"Я отдернул руку и закричал "нет"", — рассказал агент.

Он добавил, что в момент, когда закрывал дверь, собака вновь укусила его за ту же руку. Телеканал показал фотографию пиджака с отметинами от зубов, уточнив, что кожа сотрудника не была повреждена.

Согласно данным телеканала, Коммандера перевезли из Белого дома в октябре прошлого года. Собака уже более 11 раз кусала сотрудников администрации президента США.