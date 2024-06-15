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"Я отдёрнул руку и закричал": овчарка Джо Байдена покусала агента Секретной службы

Пёс Байдена покусал агента Секретной службы

1:00
Мир

Собака президента США Джо Байдена по кличке Коммандер вновь укусила одного из агентов Секретной службы, ответственных за безопасность его семьи, как сообщил телеканал ABC News.

Пёс Байдена покусал агента Секретной службы
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошёл 12 сентября 2023 года, когда президент выгуливал собаку на территории Белого дома. В момент, когда агент Секретной службы подошел к Байдену, Коммандер укусил его за левую руку, оставив следы на пиджаке.

"Я отдернул руку и закричал "нет"", — рассказал агент.

Он добавил, что в момент, когда закрывал дверь, собака вновь укусила его за ту же руку. Телеканал показал фотографию пиджака с отметинами от зубов, уточнив, что кожа сотрудника не была повреждена.

Согласно данным телеканала, Коммандера перевезли из Белого дома в октябре прошлого года. Собака уже более 11 раз кусала сотрудников администрации президента США.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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