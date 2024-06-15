С 1 июля вступают в силу новые правила ввоза иностранной табачной продукции в Россию. Теперь вся импортируемая табачная продукция должна иметь акцизные марки. Правительство опубликовало соответствующее постановление на официальном правовом портале.
В постановлении указано, что с 1 июля 2024 года ввоз табачной продукции в Российскую Федерацию, включая поставки из стран Евразийского экономического союза, а также её перемещение по территории России, будет разрешён только при наличии акцизных марок на потребительской упаковке.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.