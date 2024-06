Ввоз иностранной табачной продукции в РФ с 1 июля будет возможен только с акцизными марками

С 1 июля вступают в силу новые правила ввоза иностранной табачной продукции в Россию. Теперь вся импортируемая табачная продукция должна иметь акцизные марки. Правительство опубликовало соответствующее постановление на официальном правовом портале.

Фото: 500px.com by Lindsay Fox is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported