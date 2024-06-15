Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основатель "Правда.Ру" Вадим Горшенин дал оценку конференции по Украине
Врач Агарвал: свекла богата железом, которое нужно для выработки эритроцитов
Что нужно знать о сроке договора страхования жизни?
Что такое долевое страхование жизни?
ВТБ приостанавливает выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита
Как выгодно вложиться в "убитую" недвижимость
Готовим мороженое из хлеба с джемом
Три заболевания, которые отражаются на состоянии ваших волос
Эксперты объяснили, почему нужно гладить кошек и собак
Ввоз иностранной табачной продукции в РФ с 1 июля будет возможен только с акцизными марками

Ввоз табака в Россию с 1 июля разрешён только с акцизными марками

Экономика

С 1 июля вступают в силу новые правила ввоза иностранной табачной продукции в Россию. Теперь вся импортируемая табачная продукция должна иметь акцизные марки. Правительство опубликовало соответствующее постановление на официальном правовом портале.

Ввоз табака в Россию с 1 июля разрешён только с акцизными марками
Фото: 500px.com by Lindsay Fox is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В постановлении указано, что с 1 июля 2024 года ввоз табачной продукции в Российскую Федерацию, включая поставки из стран Евразийского экономического союза, а также её перемещение по территории России, будет разрешён только при наличии акцизных марок на потребительской упаковке.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Доллар, как мировая резервная валюта, не перестает себя дискредитировать
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Выступлением в МИДе Путин поднял ставки и этим припёр Киев к стенке Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Как нужно готовить брокколи, чтобы сохранить в ней максимум полезных веществ
Стоимость Lada Vesta бьёт рекорды: в России автомобили подорожали почти вдвое
Стоимость Lada Vesta бьёт рекорды: в России автомобили подорожали почти вдвое
Последние материалы
Готовим мороженое из хлеба с джемом
Три заболевания, которые отражаются на состоянии ваших волос
Эксперты объяснили, почему нужно гладить кошек и собак
Ольга Бузова ответила на остроту Николая Баскова
Чем подкормить огурцы в июне?
Солнечная буря на Марсе вывела из строя технику NASA
Хитрости водителей для надежного закрепления присоски на стекле автомобиля
Врач Неронов: вода в море может быть загрязнена болезнетворными бактериями
Пляжный сезон в Азербайджане открыли
Как Кисловодск стал первым местом в России, где нашли следы динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников