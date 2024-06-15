Названа стоимость ремонта популярнейшего "китайца" после ДТП

Fit Service: починить Chery Tiggo 7 Pro Max после ДТП обойдется в 200 тысяч рублей

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Ремонт автомобиля Chery Tiggo 7 Pro Max после аварии обойдется почти в 200 тысяч рублей, как выяснили специалисты Fit Service. Восстановительный комплект после ДТП будет стоить 196,7 тысячи рублей, при этом замена капота окажется самой затратной — 48 тысяч рублей.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0

Стоимость других запчастей такова: новое лобовое стекло стоит 44 тысячи рублей, задний бампер — 26,9 тысячи рублей. Замена фары обойдется в 17,2 тысячи рублей, переднего крыла — в 18,4 тысячи рублей, а решетки радиатора — в 18,9 тысячи рублей.

Специалисты также озвучили стоимость наиболее часто используемых при ремонте и обслуживании деталей. Передняя и задняя ступицы Chery Tiggo 7 Pro Max стоят 4,5 и 8,5 тысячи рублей соответственно, аккумулятор (АКБ) — 7,5 тысячи рублей, а тормозные диски — 6,8 тысячи рублей.