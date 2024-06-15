Аппетитный яичный суп: для тех, кто сидит на диете

Если вы сидите на диете, то этот рецепт станет настоящей находкой. Просто следуйте инструкциям и приготовьте это простое блюдо без особых усилий.
В кастрюле растопите сливочное масло, обжарьте муку до золотистого цвета. Переложите в миску и смешайте со стаканом воды. Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте муку, смешанную с водой. Добавьте соль и молотый перец. Доведите до кипения. Добавьте в кастрюлю взбитое яйцо и молоко. Продолжайте регулярно помешивать, пока яйцо не будет готово. Украсьте кинзой.
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