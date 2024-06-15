Аппетитный яичный суп: для тех, кто сидит на диете

Как приготовить яичный суп

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы сидите на диете, то этот рецепт станет настоящей находкой. Просто следуйте инструкциям и приготовьте это простое блюдо без особых усилий.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

1 взбитое яйцо

1 чайная ложка муки

1/2 небольшой нарезанной луковицы

соль по необходимости

1/2 стакана молока

Чёрный перец по необходимости

1 чайная ложка сливочного масла

1/2 мл рафинированного масла

Кинза

Приготовление

В кастрюле растопите сливочное масло, обжарьте муку до золотистого цвета. Переложите в миску и смешайте со стаканом воды. Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте муку, смешанную с водой. Добавьте соль и молотый перец. Доведите до кипения. Добавьте в кастрюлю взбитое яйцо и молоко. Продолжайте регулярно помешивать, пока яйцо не будет готово. Украсьте кинзой.