Напиток для борьбы с анемией: как вкусно и эффективно устранить нехватку железа

Врач Агарвал: свекла богата железом, которое нужно для выработки эритроцитов

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недостаток железа вызывает ряд нежелательных симптомов, включая усталость, головокружение, покалывание в руках и ногах, затрудненное дыхание и боли в области сердца.

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Эти проявления можно облегчить, используя не только специальные добавки, но и естественные пищевые продукты. В интернете набирает популярность видео, где диетолог Диши Сетхи демонстрирует приготовление напитка, который помогает в борьбе с анемией. Эффективность этого средства подтверждает доктор Манджуша Агарвал, как сообщает The Indian Express.

Для его приготовления потребуются: половина свеклы, примерно пять кусочков ананаса, кусочек имбиря и вода. Все ингредиенты следует тщательно смешать, а непосредственно перед употреблением добавить в напиток несколько капель лимонного сока.

"Свекла богата железом, необходимым для производства эритроцитов и предотвращения анемии. А ананас помогает усваивать железо благодаря высокому содержанию витамина С", — уточнил Манджуша Агарвал.