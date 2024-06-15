Кошачий эгоизм официально признан мифом: кошатники в шоке

Учёные из Университета штата Орегон развенчали миф о том, что кошки являются эгоистами.
В ходе эксперимента исследователи использовали более 50 кошек из приютов для домашних животных.
В течение исследования кошек держали в изолированном помещении, где не было людей, еды, игрушек или каких-либо запахов.
Затем учёные предложили кошкам выбрать между едой, игрушкой и человеком.
Результаты показали, что большинство кошек предпочло общение с человеком даже еде, которая, как известно, является одной из основных их потребностей.
Таким образом, на основе полученных данных учёные заключили, что кошки нуждаются в постоянной коммуникации с людьми, а уже потом в еде и игрушках.
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