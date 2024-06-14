Собчак высказалась о внешнем виде тяжелобольной Кейт Миддлтон, которая вышла на публику

Собчак оценила внешность тяжелобольной Кейт Миддлтон

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала появление на публичном мероприятии принцессы Кейт Миддлтон, которая страдает онкологическим заболеванием.

Фото: @ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

Собчак в Telegram-канале опубликовала кадры с торжественной церемонии королевского дворца Великобритании, на которой присутствовала принцесса Уэльская. Борющаяся с раковой опухолью Кейт Миддлтон появилась на публике вместе с детьми.

Торжество под названием Trooping the Colour было посвящено выносу знамени и официальному празднованию дня рождения короля Карла III.

"Выглядит прекрасно!" — написала Ксения в личном микроблоге.

Ранее принцесса Кейт Миддлтон прервала молчание и рассказала о положительной динамике лечения своего заболевания и о том, как она проводит часы досуга в дни, когда она себя хорошо чувствует.