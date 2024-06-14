Собчак высказалась о внешнем виде тяжелобольной Кейт Миддлтон, которая вышла на публику

Ксения Собчак прокомментировала появление на публичном мероприятии принцессы Кейт Миддлтон, которая страдает онкологическим заболеванием.
Собчак в Telegram-канале опубликовала кадры с торжественной церемонии королевского дворца Великобритании, на которой присутствовала принцесса Уэльская. Борющаяся с раковой опухолью Кейт Миддлтон появилась на публике вместе с детьми.
Торжество под названием Trooping the Colour было посвящено выносу знамени и официальному празднованию дня рождения короля Карла III.
"Выглядит прекрасно!" — написала Ксения в личном микроблоге.
Ранее принцесса Кейт Миддлтон прервала молчание и рассказала о положительной динамике лечения своего заболевания и о том, как она проводит часы досуга в дни, когда она себя хорошо чувствует.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.