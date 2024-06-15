Российский МИД разъясняет правила загранпаспортов, число проблем на границе сокращается

МИД России улучшает положение с загранпаспортами туристов

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ситуация с изъятием загранпаспортов у россиян на границе из-за ошибок постепенно разрешается. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вице-президента Артура Мурадяна.

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По словам Мурадяна, новое разъяснение Министерства иностранных дел (МИД) России улучшает ситуацию с загранпаспортами туристов. Вице-президент отметил, что количество ошибок, которые могут вызвать проблемы при выезде из страны, сокращается.

Кроме того, вице-президент АТОР сообщил, что сообщений об отказе в вылете за границу из-за некорректных данных в документах стало значительно меньше, а разъяснений от властей, напротив, больше.