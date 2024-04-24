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Ученые создали вакцину против опасных для жизни супербактерий

Новый иммунный препарат защищает от устойчивого стафилококка

1:23
Наука

Ученые из Университета Мичигана в США сообщили о значительном прогрессе в разработке вакцин против бактерий, устойчивых к антибиотикам, известных как супербактерии. Их исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Новый иммунный препарат защищает от устойчивого стафилококка
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain

Группа исследователей создала вакцину, направленную на борьбу с инфекциями, вызываемыми метициллин-устойчивым золотистым стафилококком (MRSA).

Золотистый стафилококк является причиной более ста разнообразных заболеваний, включая пищевые отравления, бронхит, плеврит, пневмонию, менингит и сепсис, многие из которых представляют угрозу для жизни.

В основе новой вакцины лежит специальное углеводное соединение, полисахарид поли-β-(1-6)-N-ацетилглюкозамин (ПНАГ), обнаруженный в клеточных стенках стафилококка и других бактерий и грибов.

Для транспортировки вакцины к целевым микробам использовался бактериофаг Qβ. Учитывая, что углеводы обычно не вызывают сильных иммунных реакций, вирус был генетически модифицирован для усиления иммунного ответа.

На стадии доклинических испытаний на животных вакцина показала высокую эффективность в стимулировании иммунитета и предотвращении смертельных исходов при инфекции MRSA.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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