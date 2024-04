Ученые создали вакцину против опасных для жизни супербактерий

Ученые из Университета Мичигана в США сообщили о значительном прогрессе в разработке вакцин против бактерий, устойчивых к антибиотикам, известных как супербактерии. Их исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain