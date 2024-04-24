Новый этап человеческой эволюции: суперзрение у 12% населения

Ученые: на Земле существуют люди, обладающие суперзрением

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Оказывается, что на Земле обнаружены индивидуумы, обладающие уникальным зрительным восприятием.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Известно уже давно, что некоторые люди способны различать более тонкие оттенки, чем другие. Однако обладатели "суперзрения" обнаруживают цвета, которые остаются недоступными для остальных.

Их способность видения обусловлена наличием четырех типов конусов на сетчатке, в то время как у остальных присутствуют только три типа.

На самом деле это является результатом мутации у некоторых женщин.

Этот особый четвертый рецептор чрезвычайно чувствителен к свету с длиной волны, расположенной между красной и желтой областями спектра.

Согласно ученым, такие люди могут различать не миллион, как обычные индивиды, а почти сто миллионов различных оттенков.

По данным американских ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, доля женщин с суперзрением составляет 2-3%.

Ученые из Великобритании утверждают, что таких людей около 12%. Однако на данный момент доказан факт существования суперзрения всего лишь у одной женщины. Ее настоящее имя остается неизвестным, и в научных публикациях она упоминается под кодом cDa29.