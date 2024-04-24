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Ученые установили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то

1:11
Наука

Астрономы из США, используя методы математического анализа, пришли к выводу о возможном существовании предшествующей нашей Вселенной. Для подтверждения этой гипотезы учёным пришлось тщательно изучить различия в реликтовом космическом излучении, которое, как считается, возникло сразу после формирования Вселенной.

Ученые установили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Фото: unsplash.com by Greg Rakozy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти исследования подтвердили гипотезу о так называемом "Большом отскоке", который предполагает существование другой, предшествующей нашей Вселенной.

Однако, несмотря на этот прорыв, учёные сталкиваются с множеством нерешённых вопросов, таких как неравномерное распределение галактик и природа тёмной материи.

С начала 80-х годов прошлого века учёные активно пытаются объяснить неравномерность распределения вещества во Вселенной. На данный момент в астрономическом сообществе рассматривается гипотеза о Большом отскоке, согласно которой предшествующая Вселенная не только существовала, но и сжималась, в отличие от нашей, которая расширяется.

Эта теория представляет собой альтернативу широко известной теории Большого взрыва.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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