Ученые установили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы из США, используя методы математического анализа, пришли к выводу о возможном существовании предшествующей нашей Вселенной. Для подтверждения этой гипотезы учёным пришлось тщательно изучить различия в реликтовом космическом излучении, которое, как считается, возникло сразу после формирования Вселенной.

Фото: unsplash.com by Greg Rakozy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти исследования подтвердили гипотезу о так называемом "Большом отскоке", который предполагает существование другой, предшествующей нашей Вселенной.

Однако, несмотря на этот прорыв, учёные сталкиваются с множеством нерешённых вопросов, таких как неравномерное распределение галактик и природа тёмной материи.

С начала 80-х годов прошлого века учёные активно пытаются объяснить неравномерность распределения вещества во Вселенной. На данный момент в астрономическом сообществе рассматривается гипотеза о Большом отскоке, согласно которой предшествующая Вселенная не только существовала, но и сжималась, в отличие от нашей, которая расширяется.

Эта теория представляет собой альтернативу широко известной теории Большого взрыва.