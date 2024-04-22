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Мошенники больше не смогут использовать ваш голос: разработан метод защиты звуковых данных

Создана технология защиты от клонирования голоса

1:04
Наука

Проект DeFake, разработанный профессором Нинг Чжаном из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, представляет инновационный подход к защите от голосового клонирования и мошенничества.

Создана технология защиты от клонирования голоса
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Суть DeFake заключается в создании звуковых искажений, которые, не оказывая заметного воздействия на человеческий слух, значительно затрудняют или делают невозможным клонирование голоса с целью мошенничества. Эти искажения, разработанные с применением адверсариального подхода, делают записи неиспользуемыми для искусственного интеллекта, что обеспечивает более надежную защиту от злоупотребления голосовыми данными, сообщает Tech Xplore.

Проект DeFake не только предлагает новый метод защиты от мошенничества, но и дополняет ранее выполненную работу Нинг Чжана в области предотвращения несанкционированного синтеза речи.

Этот инновационный подход открывает перспективы для повышения безопасности голосовых данных и защиты конечных пользователей от возможных мошеннических действий.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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