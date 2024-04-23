Вселенная обречена на исчезновение: что произойдет с нами, когда звезды погаснут

Ученые: гибель Вселенной возможна через 100 трлн лет

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы из США убеждены, что будущее Вселенной обречено на постепенное исчезновение. Это заключение основано на исследованиях их коллег.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперты указывают на неизбежность завершения существования Вселенной. С приближением к этому моменту звезды будут медленно угасать.

Ученые предвидят, что остатки звезд в дальнейшем будут беззвучно взрываться, а окружающее пространство будет быстро становиться темным.

Этот прогноз справедлив лишь для обычных звезд. Что касается белых карликов, специалисты отмечают, что они превратятся в черные дыры и будут постепенно исчезать. Эксперты объясняют это низкими показателями гравитации и плотности.

По оценкам ученых, гибель Вселенной может наступить через 100 трлн лет.